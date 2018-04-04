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5 مايو.. إعادة محاكمة 16متهما بـ"فض اعتصام النهضة"

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

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تأجيل جلسة إعادة محاكمة 16 متهمًا بـ"فض النهضة"

سامح أبو عرايس

لعبة الحوت الازرق

العقل الباطن

تعاويذ

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" لجلسة 5 مايو المقبل لسماع شهود النفي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سليمان، وعضوية المستشارين ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية محمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو .


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