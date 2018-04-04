شفرات لعبة "الحوت الأزرق" تستخدمها أجهزة مخابرات

04 أبريل 2018 - 01:47 م

علق سامح أبو عرايس، المنسق السابق لحملة عمر سليمان فى انتخابات الرئاسة مؤسس حركة أبناء مبارك على خبر انتحار خالد حمدى الفخرانى نجل البرلمانى المعروف حمدى الفخرانى من خلال لعبة الحوت الأزرق، مشيرًا إلى أن بعض أالمخابرات حول العالم بتستخدم اللعبة للسيطرة على عقول بعض الناس وتوجيههم سواء بصفة فردية أو جماعية لتحقيق أهداف معينة.

وقال أبو عرايس خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن اللعبة يوجد بها شفرات وطلاسم وتابع مرددا: "أنا كنت بتكلم زمان عن المواضيع دي وعن الشفرات السحرية الموجودة في الإعلانات والأفلام واللي بتؤثر على نفسية المتلقي وبعضها شفرات سحرية تؤدي لتلبس الجن موضوع الطلاسم السحرية حقيقة وبتوضع في الأفلام أو في إعلانات معينة أو في ألعاب فيديو جيم وبيؤدي التعرض للطلاسم والتعاويذ دي الى سيطرة الجن على الإنسان ودفعه لتصرفات معينة".

وتابع مؤسس حركة أبناء مبارك قائلا: "ممكن توصل لأنه ينفذ عمل ارهابي أو إنه ينتحر أو يقتل إنسان.. ده غير أساليب السيطرة النفسية واللعب على العقل الباطن من خلال ترديد كلمات أو مشاهد معينة بأسلوب يلعب على العقل الباطن وممكن يدفع اللي بيتعرض للكلمات أو المشاهد دي لتصرفات معينة زي العصبية الشديدة أو كراهية شخص معين أو الاكتئاب وأحيانًا العنف، وأخطر وسيلة للسيطرة وتوجيه البشر هي اللي بتجمع بين الاثنين".

ومضى قائلاً: "بتجمع بين تعاويذ وطلاسم سحرية وفي نفس الوقت أدوات للعب على العقل الباطن .. وبعض الألعاب الإلكترونية بتستخدم ده.. مين اللي بيحط الشفرات والطلاسم دي في الألعاب؟ هي التنظيمات السرية لعبدة الشيطان الموجودة في العالم وأخطرها الماسونية والمتنورون.. أو اللي ممكن تسميهم أهل الشر.. اللي هم خدم أبليس على الأرض.. وأحيانًا بعض أجهزة المخابرات بتستخدمها للسيطرة العقلية على الناس وتوجيههم سواء بصفة فردية أو جماعية لتحقيق أهداف معينة".