ماذا قال محمد أبو تريكة عن الهجوم الإعلامى عليه؟

04 أبريل 2018 - 01:49 م

قال محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن كلام الناس لا بد أن يكون تحت الأقدام، لكي تبني به الأبراج وتنتصر.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" : "قول الإمام الشافعي، من يظن إنه يسلم من كلام الناس فهو مجنون !، قالوا عن الله ثالث ثلاثة وقالوا عن حبيبنا محمد ساحر ومجنون فما ظنك بمن هو دونهما ؟ !

واختتم تدوينتة بإكمال قول الإمام:"كلام الناس مثل الصخور إمّا أن تحملها على ظهرك "فينكسر"، أو تبني بها برجًا تحت أقدامك فتعلو وتنتصر".

فيما وجه له محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر رسالة عبر حسابة بـ"تويتر" قائلًا: "أحسنت"

وعبر آخر عن تدوينة تريكة بقوله: "أحمد موسي هيتحرق ويولع بعد التويتة دي".