برلماني: مصر ستشهد طفرة غير مسبوقة فى الأربع سنوات المقبلة

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النائب سليمان فضل العميرى
النائب سليمان فضل العميرى

أمينة عبد العال

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قال النائب سليمان فضل العميرى عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح إن الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي،  ستشهد مزيد من الاستقرار والمشاريع القومية بالإضافة لجنى ثمار ما تم على أرض الواقع بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية.

وأوضح "العميري"، فى تصريحات صحفية أن الشعب المصري حينما نزل بالملايين فى ايام الانتخابات الرئاسية كان على يقين بأنه يختار رجل المرحلة ونزل من اجل اختيار الرجل المناسب فى الموقع المناسب،

وأضاف أنه على الرغم من كل المحاولات التي كانت تهدف للمقاطعة اطلقتها مجموعة من الأشخاص المغرضين والممولين من الخارج إلا أن وعى وصلابة المصريين وحبهم لوطنهم أفشل كل هذه المخططات.

وأكد نائب مطروح" على أن الرئيس السيسي يولى جميع المحافظات اهتماما كبيرا وبالأخص بالمحافظات النائية والحدودية حيث يوجد طفرة فى هذه المحافظات على وجه التحديد وهذا ما لم نشهده من أي مسئول سابق وهذا يعنى أن الفترة المقبلة سنشهد مزيد من الإنجازات والتعمير والبناء فى هذه المحافظات على وجه التحديد.


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