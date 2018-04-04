مفاجأة سارة للجماهير المصرية حول مباريات كأس العالم

04 أبريل 2018 - 01:54 م

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على بث مباريات كأس العالم، على التليفزيون المصري الأرضي، خاصة مباريات المنتخب الوطني، وينتظر أعضاء الجبلاية وصول الموافقة الرسمية.

ونجح هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الجبلاية، في الوصول إلى اتفاق نهائي مع الجهات المعنية لبث المباريات.

ووقع الفراعنة في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من منتخب روسيا وأوروجواي والسعودية، وستقام المباراة الافتتاحية أمام أوروجواي يوم 15 يونيو المقبل.



