» تتهمه باغتصابها تحت التهديد.. والتحريات تكشف مفاجآت

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اتهمت ربة منزل شاب بالتعدى عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح ومعاشرتها معاشرة الأزواج أثناء سفر زوجها للخارج فى البحيرة.

وبينت التحقيقات وجود علاقة غير شرعية بينهما وتم ضبط المتهم الذى أنكر الواقعة.

وردت معلومات للواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص من شيماء .ح.ب 27 سنة ربة منزل تتهم "مصطفى .م.هـ" 20 سنة، بالاعتداء الجنسى أثناء تواجدها بمفردها بالمنزل لسفر زوجها خارج البلاد.

وبالفحص تبين سابقة تردد المتهم على منزل المذكورة أكثر من مرة لوجود علاقه غير شرعية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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