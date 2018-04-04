ماعت تدعو الرئيس لتحويل وعوده إلى برنامج عمل وطني

04 أبريل 2018 - 02:02 م

قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن أهم ما جاء في خطاب الرئيس الذي ألقاه عقب دقائق من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج النهائية للعملية الانتخابية هو الوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه " بأن بعمل لكل المصريين دون تمييز من أى نوع " وقوله أن " الذى جدد الثقة بى وأعطانى صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك.. فمصر تسع كل المصريين.. مادام الاختلاف فى الرأى لم يفسد للوطن قضية.. والمساحات المشتركة بيننا أوسع وأرحب.. من أيدلوجيات محددة أو مصالح ضيقة ".

كما أن المؤسسة تتوقف كثيرا أمام عبارة الرئيس التي قال فيها نصا " ولعل العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين.. سيكون على أولويات أجندة العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة ".

وأضافت المؤسسة في بيان أصدرته أنها تؤكد بعض الملفات أهمها:

أولا: إن مصر أحوج ما تكون إلى تبني برنامج عمل وطني يقوم على الاستفادة من الدعائم الاقتصادية القوية التي تم التأسيس لها خلال الولاية الأولى للرئيس السيسي ، ويعالج الآثار الجانبية السلبية لبرمج الإصلاح الاقتصادي التي تبنته مصر ،وهي الآثار التي أعقبت تحرير سعر العملة الوطنية ، وما نتج عنه من موجة ارتفاع في الأسعار أثرت سلبا على القوة الشرائية لقطاع واسع من المصريين .

ثانيًا: على الرئيس أن يوجه الحكومة ويطلب من البرلمان العمل على ترجمة نصوص الدستور المصري العظيم إلى حزمة من التشريعات والإجراءات والسياسات التي تعزز احترام حقوق الإنسان وتحمي وتصون الحريات العامة وتناهض التمييز وتعلي من قيمة المواطنة .

ثالثًا: تدعو المؤسسة الرئيس إلى دعوة الحكومة والبرلمان لإعادة النظر في مجموعة من القوانين التي أثارت جدلا واسعا في الشارع ، وتخص بالذكر قانوني المنظمات الأهلية ، وتنظيم التظاهرات السلمية ، فالمرحلة القادمة تستوجب إزالة أي مسببات للاحتقان في المجتمع المصري ، كما تستوجب مشاركة الجميع في الحكومة والمجتمع المدني في تحقيق غايات وتطلعات الشعب المصري وهو ما يستوجب توفير بيئة قانونية داعمة ومساندة .