الحريرى يتقدم بطلب إحاطة لإلغاء رحلات قطارات الصعيد

04 أبريل 2018 - 02:04 م

تقدم النائب هيثم الحريرى بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتورعلى عبد العال بشأن إلغاء 40 رحلة سفر فى سكك حديد مصر إلى محافظات الوجه القبلى .

وقال الحريرى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن قرار هيئة السكك الحديدية بإلغاء 40 رحلة؛ من أبرزها قطارات الوجه القبلي التي تخدم قطاعا عرضا من المواطنين ".

وأضاف الحريرى: "هذه الرحلات هى رقم “734 سوهاج – نجع حمادي، والقطار رقم 741 المنيا – الواسطى، والقطار 716 أسيوط – سوهاج، والقطار 709 أسيوط – المنيا، والقطار 708 المنيا – أسيوط، والقطار 721 سوهاج – أسيوط ".