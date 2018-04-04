  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:08 م
بحث متقدم
تامر عبد المنعم: المتغطي بالمصريين عريان

تأييد حبس تامر عبد المنعم 3 سنوات

أرشيفية

بؤرة للمرتزقة تجبر 4 دول علي هذا الاتفاق

سد النهضة

إجراءات أمنية جديدة حول سد النهضة.. باجتماع الخرطوم

أبو تريكة

ماذا قال محمد أبو تريكة عن الهجوم الإعلامى عليه؟

ابو عرايس

شفرات لعبة "الحوت الأزرق" تستخدمها أجهزة مخابرات

النائب بكر أبو غريب

برلماني: هذا الوزير تجاوز كل حدود الأدب ومكانه "الزبالة"

أرشيفية

«إخصاء وحقن وهرمونات أنثوية»..عقوبات شرسة للمغتصبين

نافعة وعبد العظيم

عبد العظيم: "أطلقوا سراح الإخوان وعنان".. ونافعة يرد

محمد صلاح

موقف محمد صلاح من اختبار "المنشطات"

الداخلية

تفاصيل القبض على رئيس تحرير مصر العربية

الحريرى يتقدم بطلب إحاطة لإلغاء رحلات قطارات الصعيد

آخر الأخبار

بالفيديو.. هيثم الحريرى: رفع أسعار الأدوية «جريمة»
الحريرى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

إلغاء 6 رحلات من قطارات الصعيد

#

السكة الحديد توقف 40 قطارًا بمحافظات الصعيد والوجه البحري

#

أول تحرك من البرلمان ضد إهانة المسئولين للشعب

#

مطالب بمحاسبة محافظ كفر الشيخ بعد سبه لمقاطعي الانتخابات

المقاومة الشعبية

كرداسة

لجنة المقاومة الشعبية

تقدم النائب هيثم الحريرى  بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب  الدكتورعلى عبد العال  بشأن  إلغاء 40 رحلة  سفر فى سكك حديد مصر إلى  محافظات الوجه  القبلى .

وقال الحريرى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن قرار هيئة السكك الحديدية بإلغاء 40 رحلة؛ من أبرزها قطارات الوجه القبلي التي تخدم قطاعا عرضا من المواطنين ".

وأضاف الحريرى: "هذه  الرحلات  هى رقم  “734 سوهاج – نجع حمادي، والقطار رقم 741 المنيا – الواسطى، والقطار 716 أسيوط – سوهاج، والقطار 709 أسيوط – المنيا، والقطار 708 المنيا – أسيوط، والقطار 721 سوهاج – أسيوط ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تتهمة باغتصابها تحت التهديد.. والتحريات تكشف مفاجآت
» ما لا تعرفه عن لعبة الحوت الأزرق القاتلة
» «عالم مصري» ..كرّمته "ناسا" بعد 1000 عام
» دبلوماسي: ليس في مصلحة إثيوبيا بناء سد لقطع المياه عن مصر
» سيدة تقتل زوجها بسبب "مصروف البيت"
» تفاصيل كارثية عن لعبة "الحوت الأزرق"
» الأهلي يكشف موعد عودة أزارو بعد الإصابة
» بلا ساقين ..يشارك أطفاله الخمسة في مسيرة العودة
» انتحار طالب فى المنوفية.. والسبب
» بلاغ يتهم حازم عبد العظيم بإهانة الرئيس
» اكتشاف علاج جديد للسرطان .. قد يُحدث صيحة بعالم الطب

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان