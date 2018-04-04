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تأجيل محاكمة 70 متهما بـ "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة

قضايا وحوادث

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شيماء السيد

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بدء محاكمة المتهمين بلجان المقاومة الشعبية بكرادسة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى اكاديمية الشرطة،  محاكمة 70 متهمًا فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 7 مايو المقبل، للقرار السابق، هو الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وندب محامين لخمس متهمين.

وفي مستهل الجلسة، أفادت النيابة العامة، أنه تم ضبط المتهم الـ 38 في القضية، أحمد رفعت أحمد موسى، وقد تلى ممثل النيابة الاتهامات الموجهة له، وأنكر التهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضى  وأحمد رضا .

كانت النيابة العامة أسندت  للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين


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