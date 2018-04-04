تصريح نارى من "عيد" حول القبض على رئيس تحرير مصر العربية

عمرو محمد
استنكر المحامي الحقوقي جمال عيد، قرار اقتحام قوات الأمن بالأمس لموقع مصر العربية والقبض على رئيس تحريره عادل صبري.
وقال عيد فى تدوينة له على حسابه بـ"فيس بوك ":"عمري ما شفت دولة تفعل ما يفعل في الصحافة مثل مصر".
وتابع :"عمرك شفت دولة بتقفل موقع وتعتقل رئيس تحريره عشان مفيش تصريح بلدية!".
واختتم تدوينته بقوله: "النظام عملها في مصر"
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت بالأمس، بأن الإدارة العامة لمباحث المصنفات تمكنت من ضبط رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكترونى، لإدارته الموقع بدون ترخيص .
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