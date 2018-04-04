الحريرى معلقًا على وفاة توفيق: أخرج جيلا متميزا ثقافيا

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الجنازة

الروايات

الأدب

احمد خالد توفيق

نعى النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، الأديب الراحل أحمد خالد توفيق، مؤكدًا أن أعماله الأدبية ستبقى فى العقول والقلوب لأنه عمل على زرعها  على مدى سنين طويلة  وحصد منها خيرًا كثيرًا يوم رحيله بتكريم محبيه له والمشاركة فى جنازته.

 وقال الحريرى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سافرت من الإسكندرية إلى طنطا عشان أصلى فى جنازة إنسان مصري وطنى محترم، كان يستحق منى هذا وأكثر وكان يستحق أن يكرم فى مثل هذا اليوم بما يستحقه وبالفعل فقد كرمه أبناؤه الذين عاش من أجلهم وعاش بينهم وعاش معهم ورحل جسده بين أيديهم".

وأضاف مرددًا: أحمد خالد توفيق زرع على مدى سنين طويله وحصد خيرًا كثيرًا فى يوم رحيله حصد حب وتقدير واحترام جيل كامل من الشباب جيل يؤكد قدرته على التميز بين الطيب والخبيث جيل يؤكد وعيه وثقافته وإدراكه وحسن تقديره للأمور جيل يستحق منا جميعا كل التقدير والاحترام، الحقيقة أن هذا اليوم هو درس لكل انسان، أتمنى أن نتعلم هذا الدرس وأن تصل الرسالة للجميع ".

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