  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:07 م
بحث متقدم
تامر عبد المنعم: المتغطي بالمصريين عريان

تأييد حبس تامر عبد المنعم 3 سنوات

أرشيفية

بؤرة للمرتزقة تجبر 4 دول علي هذا الاتفاق

سد النهضة

إجراءات أمنية جديدة حول سد النهضة.. باجتماع الخرطوم

أبو تريكة

ماذا قال محمد أبو تريكة عن الهجوم الإعلامى عليه؟

ابو عرايس

شفرات لعبة "الحوت الأزرق" تستخدمها أجهزة مخابرات

النائب بكر أبو غريب

برلماني: هذا الوزير تجاوز كل حدود الأدب ومكانه "الزبالة"

أرشيفية

«إخصاء وحقن وهرمونات أنثوية»..عقوبات شرسة للمغتصبين

نافعة وعبد العظيم

عبد العظيم: "أطلقوا سراح الإخوان وعنان".. ونافعة يرد

محمد صلاح

موقف محمد صلاح من اختبار "المنشطات"

الداخلية

تفاصيل القبض على رئيس تحرير مصر العربية

داعية سلفى ينفى وقوع الإسراء والمعراج فى شهر رجب

الحياة السياسية

سامح عبد الحميد
سامح

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تصريح صادم لـ"الجندي"عن صيام أول رجب

#

مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 في انفجار بمحل للألعاب النارية

#

بمؤتمره الأول.. حماة الوطن يعلن دعم السيسي للرئاسية

#

تفحم شقة سكنية في البساتين

نفى سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، صحة أن حادثة الإسراء والمعراج وقعت فى يوم 27 من شهر رجب الهجرى  مؤكدًا أنه لا يوجد دليل على أن الإسراء والمعراج كان في السابع والعشرين من هذا الشهر.

وأضاف عبد  الحميد  خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"  قائلا: "ليس هناك حديث نبوي يُثبت أن الإسراء والمعراج كان في 27 رجب، فلا يوجد دليل شرعي على تعيينها لا في رجب ولا غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث".

وتابع: "ولا نلتفت إلى ما يرويه القصاص وأصحاب الموالد من تواريخ لا قيمة لها في الحقيقة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليلة لا غير محددة، وهناك جمع من العلماء أنكروا تحديد وقوع الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من شهر رجب؛ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، والإمام ابن رجب الحنبلي، والعلامة ابن باز، والعلامة ابن عثيمين وغيرهم".

جدير بالذكر تعتبر حادثة الإسراء والمعراج في العقيدة الإسلامية حدثاً ضخماً من أحداث الدعوة الإسلامية، سبقته البعثة وجاء قبل الهجرة وهو حادثة جرت في منتصف فترة الرسالة الإسلامية ما بين السنة الحادية عشر إلى السنة الثانية عشر، منذ أعلان النبي محمد  أن الله قد أرسل جبريل يكلفه برسالة دينية يبلغها إلى قبيلته قريش ومن ثم إلى البشرية جمعاء، وأن رسالته متمة وخاتمة للرسالات السماوية السابقة، وحسب التاريخ الإسلامي للفترة هذه والمصطلح على تسميته السيرة النبوية يعد حدث الإسراء الرحلة التي أرسل الله بها نبيه محمد على البراق مع جبريل ليلاً من بلدهِ مكة -المسجد الحرام- إلى بيت المقدس في فلسطين , ويحتفل بها المسلمون حول العالم فى يوم 27 من شهر رجب الهجرى سنويا .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تتهمة باغتصابها تحت التهديد.. والتحريات تكشف مفاجآت
» ما لا تعرفه عن لعبة الحوت الأزرق القاتلة
» «عالم مصري» ..كرّمته "ناسا" بعد 1000 عام
» دبلوماسي: ليس في مصلحة إثيوبيا بناء سد لقطع المياه عن مصر
» سيدة تقتل زوجها بسبب "مصروف البيت"
» تفاصيل كارثية عن لعبة "الحوت الأزرق"
» الأهلي يكشف موعد عودة أزارو بعد الإصابة
» بلا ساقين ..يشارك أطفاله الخمسة في مسيرة العودة
» انتحار طالب فى المنوفية.. والسبب
» بلاغ يتهم حازم عبد العظيم بإهانة الرئيس
» اكتشاف علاج جديد للسرطان .. قد يُحدث صيحة بعالم الطب

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان