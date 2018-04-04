مدير أمن القليوبية يقود حملة لضبط المرور ببنها

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في

ضبط

القليوبية

مصنع

تجميل

قام اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، بشن حملة أمنية مكبرة بشوارع مدينة بنها لتحقيق الانضباط المروري وضبط الخارجين على القانون .

وأكد مدير الأمن على القوات بتوسيع دائرة الاشتباه بالنسبة لعناصر البحث وحسن التعامل مع المواطنين وإزالة الإشغالات وكذا رفع الانتظارات وسير المشاة على الأرصفة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وأشار إلى مدير الأمن إلي أن الحملة، تأتي في إطار خطة تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المواطنين والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص .






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