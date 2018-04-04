شروط إنشاء المنظمة النقابية وفق قانون التنظيمات العمالية

04 أبريل 2018 - 02:52 م

قدمت دار الخدمات النقابية والعمالية، الخطوات التى يجب اتباعها من أجل إتمام الأوضاع الصحيحة لتأسيس المنظمة أو النقابة العمالية وفق قانون التنظيمات النقابية الجديد .

ونشرت الدار خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بيانا بالنماذج المرفقة لتأسيس المنظمة النقابية وقالت: "تيسيرًا لإتمام عملية توفيق الأوضاع وتأسيس المنظمات النقابية وفقًا لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، تقدم دار الخدمات النقابية والعمالية نماذج استرشادية للأوراق المطلوبة بوسع النقابات الساعية لتوفيق أوضاعها استخدامها والنماذج هى إرفاق بيان باسم ومقر اللجنة النقابية العمالية وكشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب".

وأضاف بيان دار الخدمات: "وكذلك المطلوب صورة من سند ملكية أو عقد إيجار ثابت التاريخ بمكتب التوثيق المختص لمقر اللجنة النقابية مع تقديم اصل السند للإطلاع عليه تستثنى اللجنة النقابية بالمنشأة من تقديم عقد المقر حيث تعتبر المنشأة هي مقر اللجنة، تقديم صورة معتمدة من لوائح النظام الأساسي والمالي للجنة النقابية العمالية، بيان بأرقام تليفونات وفاكس أو البريد اليكتروني للجنة النقابية، اسم البنك المودع فيه أموال اللجنة النقابية كشف ببيانات أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية (ويعتمد من جهة العمل والتأمينات الاجتماعية ) للجان النقابية بالمنشآت ".