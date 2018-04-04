تأييد حبس تامر عبد المنعم 3 سنوات

04 أبريل 2018 - 02:57 م

أيدت محكمة مستأنف الدقي، حكم حبس الفنان تامر عبدالمنعم 3 سنوات في قضية إصدار شيك بدون رصيد للفنان محمد فؤاد.

وقررت المحكمة رفضت استئناف تامر عبد المنعم الذي قدمه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

فيما غاب عبد المنعم ودفاعه عن حضور الجلسة، فيما حضر محامي الفنان محمد فؤاد، والذي طالب برفض الاستئناف وتأييد الحكم لعدم تسديد الشيكات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد أبوطالب وطارق حمودة، وبحضور عمرو عماد وكيل نيابة الدقي، وسكرتارية محمود صابر ومدحت فرغلي.

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت أزمة حادة بين الفنان محمد فؤاد والفنان تامر عبد المنعم، وصلت إلى حد تحرير محاضر بالأقسام ورفع دعاوى قضائية، وذلك بسبب مسلسل «الضاهر» وعلى الرغم من تطور الأزمة بشكل سريع فإنه لم يحاول طرف من الأطراف حل نقطة الخلاف.