محافظ القليوبية يوجه بتفعيل قرار «التعاقد الوظيفي»

04 أبريل 2018 - 03:22 م

وجه اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، بتفعيل قرار وزير التخطيط رقم (110) لسنة 2017 المتضمن آليات وضوابط نظام التعاقد الوظيفي المؤقت لسد الاحتياجات من العاملين، ويتم اتخاذ اللازم نحو وضعه موضع التنفيذ.

ومن أبرز ملامحه أن يكون التعاقد بناءً على موافقة الوزير المختص، وبناءً على موافقة السلطة المختصة، وأن يكون التعاقد على اعتمادات الباب الأول أجور موسمية، وأن تقوم الوحدة طالبة التعاقد بتقديم ما يفيد بموافقة وزارة المالية على السماح بالاعتمادات، وألا يزيد عدد المتعاقدين معهم على نسبة 10% من المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة، وأن يتم الإعلان عن التعاقد بما يحقق العلانية وتكافؤ الفرص، وأن لا تزيد مدة التعاقد عن سنة.

ومن جانبه أكد "عشماوي"، أن القرار سيقوم بسد عجز العمالة خصوصًا من السائقين وعمال النظافة، حيث تعاني المحافظة من عجز شديد في تلك العمالة.