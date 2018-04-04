  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:33 م
بحث متقدم
ترامب

«ترامب» مطلوب للعدالة

على عبدالعال

«عبد العال» عن الأزمة مع «الجندي»: استرددنا كرامتنا

صلاح وميسي

«صلاح» مطلوب في برشلونة بفرمان من «ميسي»

البابا تواضروس

في عهد «تواضروس».. الكنيسة تتساهل في السفر إلى القدس

حازم عبد العظيم

«عبد العظيم» لـ«أبو تريكة»: احترس من العودة لمصر

الشيخ محمد جبريل

«جبريل» لـ«الأمم المتحدة»: تبًا لكم

محمد طلبة رضوان

أزمة «الشرق» تعود من جديد.. و«طلبة رضوان» أحدث الضحايا

الداخلية

إغلاق 5 قنوات فضائية وشركة إنتاج

تامر عبد المنعم: المتغطي بالمصريين عريان

تأييد حبس تامر عبد المنعم 3 سنوات

أرشيفية

بؤرة للمرتزقة تجبر 4 دول على هذا الاتفاق

محافظ القليوبية يوجه بتفعيل قرار «التعاقد الوظيفي»

قبلي وبحري

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

مطرانية شبرا ترفض مكافأة المحافظ بشأن الانتخابات

#

محافظ القليوبية يشارك فى إعداد خطة التنمية المستدامة 2018/2019

#

بدء تطوير ميادين القليوبية

#

«عشماوي» يطالب النيابة الإدارية بالكشف عن الفساد الإداري

وزير

2017

محافظ

قرار

القليوبية

وجه اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، بتفعيل قرار وزير التخطيط رقم (110) لسنة 2017 المتضمن آليات وضوابط نظام التعاقد الوظيفي المؤقت لسد الاحتياجات من العاملين، ويتم اتخاذ اللازم نحو وضعه موضع التنفيذ.

ومن أبرز ملامحه أن يكون التعاقد بناءً على موافقة الوزير المختص، وبناءً على موافقة السلطة المختصة، وأن يكون التعاقد على اعتمادات الباب الأول أجور موسمية، وأن تقوم الوحدة طالبة التعاقد بتقديم ما يفيد بموافقة وزارة المالية على السماح بالاعتمادات، وألا يزيد عدد المتعاقدين معهم على نسبة 10% من المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة، وأن يتم الإعلان عن التعاقد بما يحقق العلانية وتكافؤ الفرص، وأن لا تزيد مدة التعاقد عن سنة.

ومن جانبه أكد "عشماوي"، أن القرار سيقوم بسد عجز العمالة خصوصًا من السائقين وعمال النظافة، حيث تعاني المحافظة من عجز شديد في تلك العمالة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» السورية لحقوق الإنسان: 1421 شخصًا قتلوا في 214 هجومًا كيميائيًا
» نص رسالة تريزيجيه لـ«محمد صلاح»
» حقيقة استقالة "إيهاب جلال" من تدريب الزمالك
» رسميًا.. برج العرب يستضيف مباريات الأهلي الأفريقية
» تجديد حبس المدير المالي للزمالك 15 يومًا
» عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
» 5 قرارات للقمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية
» ارتفاع أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي
» البورصة تخسر 3 مليارات جنيه
» تتهمه باغتصابها تحت التهديد.. والتحريات تكشف مفاجآت
» ما لا تعرفه عن لعبة الحوت الأزرق القاتلة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عشاء

    07:51 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان