» البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

04 أبريل 2018 - 03:37 م

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعًا جماعيًا بختام تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وخسر رأس المال السوقي بقيمة 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 975.028 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.6 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين العرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 56.9 مليون جنيه، 44.2 مليون جنيه، 129.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 3.5 مليون جنيه، 171.2 مليون جنيه، 55.6 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 17509 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 18053 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 868 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 481 نقطة.

وهوت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وارتفعت أسهم 41 شركة، ولم تتغير 31 شركة.



