» ارتفاع أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي

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أسعار الذهب

الذهب

جرام

ارتفعت أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الأربعاء بقيمة جنيهين ونصف، ليصبح اجمالى الارتفاعات فى سعر الذهب طوال الأيام الثلاثة الماضية 10.5 جنيهات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا وتداولا فى مصر 660.5 جنيها للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: عيار 18 : 566.15 جنيه، عيار 21 : 660.5 جنيه، عيار 24 : 754.85 جنيه، الجنيه الذهب: 5284 جنيها، الأوقية : 1347 دولارا.

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن النفيسة فى الغرفة التجارية، إن الحرب التجارية بين أمريكا والصين زودت الطلب على المعدن الأصفر، وذلك بعد التخوفات من اضطراب كبير للعملة الأمريكية نتيجة الإجراءات المضادة من قبل الصين.


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