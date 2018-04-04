تأجيل محاكمة 19 متهمًا في أحداث "عنف ملوي"

04 أبريل 2018 - 04:06 م

أجلت اليوم، الأربعاء، المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، إعادة محاكمة 19 متهمًا متورطين في أحداث عنف بمحافظة المنيا إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، ليوم 11 أبريل لاستكمال سماع الشهود والمرافعة.

وقال مصدر قضائى، إن المحكمة استمعت اليوم إلى أقوال بعض الشهود فى 3 قضايا تتعلق بأعمال عنف وشغب وقعت بمركز ملوى على أثرها تم "تخريب واقتحام قسم شرطة ملوى ومجلس المدينة والمحكمة والذين صُدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد غيابيًا قبل أن يتم القبض عليهم، وتُعاد إجراءات محاكمتهم بعدة تهم من بينها التحريض على العنف، وتخريب منشآت عامة والانتماء إلى جماعة الإخوان".