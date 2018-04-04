مسح طبي شامل للأمراض غير المعدية وفيروس "سي" بالمنيا

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مسح طبي

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن انطلاق أعمال المسح الطبي الشامل للأمراض غير المعدية على مستوى المحافظة؛ للكشف المبكر عن هذه الأمراض وتحديد نسبة الإصابة بها.

وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة، إن المسح يتضمن الكشف المبكر على الأمراض الغير معدية ومنها (السكر ـ الضغط ـ السمنة ) مشيرة إلى أنه تم إضافة عدد ثلاث قوافل جديدة للتمركز بمناطق المركز الطبي الشرقي بالمنيا والوحدة الصحية بدماريس والمركز الطبي بالعدوة للوصول إلى المواطنين المستهدفين من الحملة، يأتي ذلك بجانب القوافل المتمركزة بمناطق "المركز الطبي بملوي - مستشفى ملوي العام - المركز الطبي بسمالوط).

وأضافت وكيل الوزارة، أن القوافل تعمل على مدار الأسبوع وأيام العطلات وتستهدف الفحص الطبي لجميع المواطنين من عمر 18 عامًا، مشيرة إلى أنه يتم تقديم كافة الخدمات الخاصة بالمبادرة والحملات في كافة المواقع المنوه عنها بالمجان دون تحمل المواطن أي أعباء".

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