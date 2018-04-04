محافظ المنيا يكرم بطل الجمهورية في "الكونغ فو"

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تكريم

محافظ المنيا

محافظة المنيا

بطل رياضى

كرم عصام البديوى، محافظ المنيا، الطالب كرم محمد عبد الكريم، أحد لاعبي نادي مركز شباب سمالوط؛ لحصوله على المركز الذهبي الأول في بطولة الجمهورية للكونغ فو تحت سن 11 عامًا.

قال المحافظ، إن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين من أبنائها الطلاب في شتى المجالات، مؤكداً أهمية تكريم هؤلاء الأطفال لإعطائهم دافعًا كبيرًا لبذل مزيد من الجهد خلال مشاركتهم في البطولات القادمة، مقدماً الشكر للقائمين على نجاح أبناء المحافظة، وتميزهم في مثل هذه البطولات وإحراز تلك الميداليات.

وقد منح المحافظ الطالب "كرم" شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرًا لجهده، معرباً عن خالص تمنياته باستمرار النجاح والتفوق؛ من أجل تمثيل مصر في البطولات الدولية.

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