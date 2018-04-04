» تجديد حبس المدير المالي للزمالك 15 يومًا

04 أبريل 2018 - 04:31 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العجوزة، تجديد حبس محمد بدر مدير الحسابات والقائم بأعمال المدير المالي لنادي الزمالك، وعبد الكريم محمد أمين الخزينة في النادي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

جاء قرار قاضي المعارضات، بسبب اتهام الثنائي بتعطيل سير عمل لجنة إدارة النادي المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والمنوط بها إدارة الشئون المالية للنادي.

وكانت اللجنة المشرفة على الشئون المالية بنادي الزمالك تقدمت ببلاغ لنيابة العجوزة تتهم الثنائي بإغلاق خزينة النادي يوم الجمعة الماضي، رغم طلب إسماعيل الفار رئيس اللجنة التي تدير النادي ماديا بفتحها لمتابعة سير العمل.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، قرر تشكيل لجنة لإدارة أموال القلعة البيضاء، لحين انتهاء تحقيقات النيابة.



