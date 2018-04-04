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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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اقتحام الأقصى
اقتحام الأقصى

خالد الشرقاوي

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اشتباكات بين حراس الأقصى ومستوطنين

فلسطين

القدس

المسجد الأقصى

اقتحام

المستوطنين

اقتحم 381 مستوطنًا إسرائيليًا، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن معظم المستوطنين اقتحموا الأقصى بلباسهم التلمودي التقليدي، وسط محاولات لأداء طقوس وشعائر تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

ولفتت إلى زيادة ملحوظة في عدد المستوطنين الذين يقتحمون الأقصى، مشيرة إلى أن 456 مستوطنا اقتحموا المسجد منذ يوم الثلاثاء، ويتوقع أن ترتفع أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى مساء الأربعاء.

وكانت "منظمات الهيكل المزعوم قد دعت أنصارها والمستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى خلال فترة عيد "الفصح" العبري، متضمنة دعواتها عبارات وشعارات عنصرية بحق الأقصى والمسلمين والفلسطينيين.


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