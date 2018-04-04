ضبط موظف بالتأمينات برخصة سيارة مزورة بالقليوبية

04 أبريل 2018 - 04:34 م

تمكن ضباط مباحث المرور بمديرية أمن القليوبية، من ضبط موظف بالتأمينات الاجتماعية أثناء تجديد السيارة، وبفحص الأوراق تبين أن رخصة السيارة مزورة، تحرر محضر بالواقعة.

تلقي اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث المرور، يفيد بأنه أثناء مرور الرائد رامى سعد – ضابط مباحث إدارة المرور بالمديرية على وحدة مرور شبرا الخيمة (صالة تراخيص التسيير) لفحص مرتديها وملفات تجديد السيارات، وأثناء فحص ملف المدعو "عبد العظيم. ا. ع"، 52 سنة - موظف بالتأمينات الاجتماعية ومقيم أرض الجمعية – قليوب المحطة – دائرة مركز قليوب، وبحوزته مستندات ترخيص للسيارة ماركة دايو لاستيى موديل 2004م (مجهزة طبيا ولا يقودها إلا مالكها)، تبين أن رخصة تسيير السيارة باسم "السيد. ا. ا" يشتبه في كونها مزورة.

وبالاستعلام تبين أن البيانات الواردة بالرخصة غير صحيحة.

بمواجهة المذكور قرر قيامه بشراء السيارة من شخص يدعى "ناصر. م. م" مقيم مدينة قليوب نظير مبلغ 120 ألف جنيه، قام بدفع مبلغ 50 ألف جنيه، وتوجه لإنهاء إجراءات الترخيص.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وضبط الأخير.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6623 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2018م.. وجارٍ العرض على النيابة.