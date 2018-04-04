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حقيقة استقالة "إيهاب جلال" من تدريب الزمالك

الرياضة

ايهاب جلال
ايهاب جلال

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المصريون

الزمالك

ايهاب جلال

كشف حمد إبراهيم، المدرب العام بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن استقالة إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، عقب الخسارة أمام الإسماعيلي، في المباراة التي جمعتهما الإثنين الماضي، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال "حمد"، في تصريحات صحفية: «لا أساس من الصحة لما تردد مؤخرًا حول تقديم إيهاب جلال استقالته، المدرب غاب عن المباراة الودية أمس بسبب تعرضه لنزلة برد».

وتلقى الزمالك خسارة ثقيلة أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أول أمس بإستاد الإسماعيلية ليتراجع الأبيض للمركز الثالث بفارق 5 نقاط عن فريق الإسماعيلي صاحب المركز الثاني.



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