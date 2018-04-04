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ضبط ربة منزل لبيعها سلعًا غذائية منتهية الصلاحية ببطا

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صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

علي إسماعيل

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تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل لبيعها سلعًا غذائية منتهية الصلاحية بقرية بطا مركز بنها.

تلقي اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث التموين بالمديرية، يفيد بضبط "سماح.ع. ا. م" 38 سنة - المسئولة عن محل سوبر ماركت "أسواق البحيرى"  الكائن بناحية  قرية بطا - دائرة مركز بنها ومقيمة الصفا مركز طوخ؛ وذلك لحيازتها وعرضها  للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم ضبط  48 قطعة كيك منتهية الصلاحية، و10 علب جبنة زنة العبوة 250 جرامًا منتهية الصلاحية، و2 علبة جبنة زنة العبوة 1 كجم منتهية الصلاحية.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 10582 جنح  مركز بنهــا لسنة 2018.

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