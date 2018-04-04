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"أوقاف القليوبية" في زيارة ميدانية لشركة مياه الشرب

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الزيارة
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علي إسماعيل

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استقبل المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الشيخ محمود أبو حبسة، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والوفد المرافق له من أئمة الأوقاف والمساجد بالقليوبية، وذلك عقب عمل زيارة ميدانية بالشركة، للتعرف على مراحل إنتاج وتنقية مياه الشرب، رافقهم خلال الزيارة منصور موسى مدير عام العلاقات العامة وحسام مشهور مدير عام التوعية.

جاءت الزيارة بناءً على دعوة من المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة للتوعية، بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب والتعريف بالخطط المستقبلية للشركة من توسعات فى محطات مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم عمل ندوة لتلقى الاقتراحات والإجابة على كافة التساؤلات.

ومن جانبه أبدى الشيخ محمود أبو حبسة، والوفد المرافق له، سعادتهم بالزيارة ومشاهدة المراحل الكثيرة، التى تمر بها المياه من مروقات، وإضافات الكلور والشبة والفلترة الكاملة والمعامل المتكاملة، لتحليل المياه حتى تخرج المياه فى مرحلتها النهائية نظيفة وصالحة للشرب، وأكد الشيخ أبو حبسة علي تخصيص خطبة الجمعة يوم 20 إبريل للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه بكافة مساجد محافظة القليوبية.

كما أعرب المهندس مصطفى مجاهد، عن سعادته بهذه الزيارة، ورحب بأئمة أوقاف القليوبية، مؤكدا ضرورة وأهمية تلك الزيارات لنقل الصورة كاملة للمواطنين، وتوعيتهم عن ترشيد المياه والحفاظ عليها، كمورد مهم ورئيسي للحياة، وضرورة نشر ما تم رؤيته خلال الزيارة من مجهود تقوم به الدولة، والشركة لتوفير كوب ماء نظيف، مؤكدا وضع خطة متكاملة تحت شعار كل نقطة بتفرق مع كافة الإدارات التابعة لمديرية أوقاف القليوبية.


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