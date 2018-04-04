«عبد العال» عن الأزمة مع «الجندي»: استرددنا كرامتنا

04 أبريل 2018 - 05:39 م

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الأزمة بين البرلمان، واللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، انتهت، وتم احتواء الأمر.

وأضاف "عبد العال"، عقب اجتماع جمعه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، واللواء الجندي بمقر مجلس النواب، إن "كرامة المجلس اُستردت".

وكان أعضاء مجلس النواب شنوا هجومًا حادًا على اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية؛ بعد تصريحاته المسيئة للنواب، بأنه يلقي طلباتهم بالقمامة، وهو ما آثار غضب أعضاء المجلس، وطالبوا بإقالة الوزير أو سحب الثقة منه.