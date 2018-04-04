إحالة زوجة وعشيقها للمفتي بسبب قتل الزوج

04 أبريل 2018 - 06:06 م

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار بلال أبو السعود رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد أبو هاشم ومحمد مندور وأمانة سر هيثم عمران ومحمد الكيلانى وسعيد صديق بإحالة سيدة وعشيقها فى واقعة قتل زوجها إلى مفتى الجمهورية.

وتعود أحداث الواقعة بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة القنطرة غرب من أهالى نمرة 4 دائرة مركز القنطرة غرب مفاده العثور على جثة "وليد .ب.ب" 27 سنة مزارع مصاب بعدة طعنات فى العنق والبطن ومقيد بالحبل وملقى بجانب أرضه الكائنة بنفس محل إقامته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب العام، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث إلى مكان البلاغ وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث .

وأكدت تحريات ومعلومات فريق البحث، أن زوجة المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة بمساعدة شخص آخر، وبتقنين الإجراءات تم القبض على زوجة المجنى عليه وتدعى"راندا.ا.م" 30 سنة ربة منزل وبتضييق الخناق عليها اعترفت المتهمة تفصيلا أنها تربطها علاقة عاطفية بأحد الأشخاص ويدعى "سيد.ع.ا" 27 سنة عامل نظافة بمجلس مدينة فاقوس شرقية .

وأضافت المتهمة، أنها اتفقت مع عشيقها على التخلص من المجنى عليه بعد فشلها فى التخلص منه بدس السم له مرتين مرة لم يتناول الأكل والمرة الأخرى قبل قتله بأربعة أيام وتم إنقاذه فى مركز السموم بالقاهرة .

وأشارت التحريات، إلى أن الزوجة على علاقة بالقتيل منذ أكثر من سنة لأنها تعرفت عليه عندما تركت منزل زوجها لأكثر من 8 أشهر وعاشت عند أهلها غضبانة بكفر الحاج عمر بفاقوس شرقية وتعرفت على القاتل وعملت معه فى الزراعات لمدة 8 أشهر وارتبطا خلال عملهما ببعض ونشأت بينهما علاقة آثمة حتي قيام زوجها بإعادتها للمنزل مرة أخرى بالقنطرة غرب.

وقالت الزوجة، إن عشيقها عاش معها فى منزل زوجها لفترة تجاوزت الثلاثة أشهر وكانت تقوم بإخفائه فى الزريبة وغرفة النوم وكان أطفالها يشاهدونه .

وبمناقشة الأطفال أبناء القتيل بمعرفة فريق البحث اعترفوا بأن القاتل يعيش معهم من فترة كبيرة وكان بينام مع أمهم فى غرفة النوم فى عدم وجود والدهم.

وتمكن فريق البحث من القبض على المتهم الذى اعترف أمام فريق البحث بأنه على علاقة غير شرعية بالمتهمة منذ فترة طويلة وأنها فشلت فى الطلاق من المجنى عليه، كما أنها حاولت وضع السم له فى الطعام قبل 4 أيام من واقعة القتل ولكن تم إسعافه.

وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه اتفق مع المتهمة على أن تخبر المجنى عليه بالتوجه إلى صيدلية لإحضار بعض الادوية لأبنائها وأنا كنت فى انتظاره فى منطقة مظلمة ليلا ومعى سكين مطبخ قامت المتهمة بإحضاره لى من منزلها وأثناء عودة المجنى عليه إلى منزله قمت بالاعتداء عليه بالسكين ووجهت له عدة طعنات نافذة حتى فارق الحياة.



