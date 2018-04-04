«ترامب» مطلوب للعدالة

04 أبريل 2018 - 06:11 م

أبلغ المحقق روبرت مولر، الذي عينته وزارة العدل الأمريكية للتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأخير مطلوب للعدالة للتحقيق في القضية، باعتباره لا يزال قيد التحقيقات.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني- إلى أنه خلال مفاوضات خاصة في أوائل الشهر الماضي حول إمكانية عقد جلسة مع ترامب، وصف مولر ترامب بأنه أحد موضوعات تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في شهر نوفمبر من عام 2016.

ونقلت الصحيفة عن شخصين على دراية بالمحادثات الجارية، أفادا بأن المحقق الخاص روبرت مولر، أبلغ محاميي "ترامب" بأنه يعد تقريرا عن تصرفات أو أفعال الرئيس خلال توليه المنصب واحتمالية عرقلته للعدالة، مشيرين إلى أن المحقق الخاص أكد الحاجة لاجتماعه مع ترامب، لكي تتضح ما إذا كانت هناك نوايا من جانب ترامب لإحباط التحقيقات الخاصة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وأيضا ليستطيع المحقق الخاص إكمال هذا الجزء من التحقيقات.

وأضافت "واشنطن بوست" أن وصف مولر لوضع الرئيس الأمريكي أثار خلافات داخل الدائرة المقربة لترامب، حيث اختلف مستشاروه حول وضعه القانوني، ففي الوقت الذي فسر فيه ترامب وبعض مستشاريه كلمات المحقق الخاص بأن خطر تجريم الرئيس الأمريكي يعد منخفضا، رأى آخرون من مستشاري الرئيس ان مواد التحقيقات من السهل أن تصبح تهما موجهة، وأعربوا أيضا عن قلقهم من أن يحاول المحقق الخاص جر ترامب نحو إجراء حوار يمكن أن يضع الرئيس في خطر.

يشار إلى أن جون دود، المحامي الرئيسي في فريق ترامب القانوني، الذي يمثل الرئيس الأمريكي في تحقيقات قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، كان قد استقال من منصبه الشهر الماضي في ظل الخلافات حول استراتيجية مواجهة التحقيقات، وكذا إحباطه من تجاهل ترامب لنصيحته برفض عقد جلسة مع المحقق الخاص روبرت مولر.