مساعد وزير الدفاع: هذا ما أحدثه «الربيع العربي»

04 أبريل 2018 - 06:31 م

قال اللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع اليوم، الأربعاء، إن ثورات الربيع العربي تسببت في عدم الاستقرار الأمني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف "الكشكي"، في كلمة له، ألقاها في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، "تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات عديدة منذ عام 2010 في ضوء تفاقم الأزمات وتزايد حدة التهديدات، التي تعانيها المنطقة من عدم الاستقرار الأمني في ضوء التحولات الجوهرية التي أحرزتها ما يسمى بالربيع العربي"، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وأضاف مساعد وزير الدفاع "نقدر أننا نمر الآن بفترة انتقالية بين مرحلتين. المرحلة الأولى هي الاقتراب من الانتهاء من القضاء على تنظيم داعش في العراق وسوريا وتقليص تواجده في ليبيا، والمرحلة الثانية تشهد بدايات إعادة هيكلة التنظيم وتقويض روابطه مع التنظيمات الإرهابية الأخرى".

يشار إلى أن موسكو تستضيف في الفترة ما بين 4 و5 أبريل الحالي الدورة السابعة من مؤتمر الأمن الدولي، الذي تراعه وزارة الدفاع الروسية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 30 وزير دفاع أجنبي، من بينهم وزير الدفاع العراقي، عرفان محمود الحيالي، ووزير الدفاع البحريني يوسف بن أحمد الجلاهمة، ووزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، ونائب وزير الدفاع السوري محمود الشوا، بالإضافة إلى نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، رمزي رمزي وعدد آخر من ممثلي وزارات دفاع ومؤسسات عسكرية أخرى.



