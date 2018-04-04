السعودية ترفع الحظر عن المحاصيل المصرية

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أعلنت وزارة الزراعة ، أن السعودية قررت رسميا رفع الحظر على صادرات مصر من محصولي الفلفل والفراولة -حسبما أفادت في بيان رسمي مساء الأربعاء.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، إن القرار جاء بعد جلسات ناجحة ومفاوضات مصرية سعودية، وزيارات متبادلة بين الجانبين.

وأضافت أن الجانب المصري استعرض لنظيره السعودي الإجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها مصر مؤخرا للحفاظ على سمعتها التصديرية، والتأكيد على جودة الحاصلات الزراعية المصرية سواء المصدرة إلى الخارج أو التي يتم استهلاكها في السوق المحلي.

وأوضح البنا، أن الوزارة تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر في هذا الشأن من أجل فتح أسواقها أمام صادرات مصر من المحاصيل الزراعية المختلفة.

وأكد البنا، أن مصر لن تصدر أي منتج زراعي غير مطابق للمواصفات والاشتراطات والإجراءات التي تم إقرارها مؤخرا من أجل الحفاظ على سمعة مصر التصديرية وهو ما يعد امناً قومياً.

يذكر ان مصر نجحت مؤخراً في إلغاء الحظر المفروض على الصادرات الزراعية المصرية من قبل دول الكويت، الأردن، الإمارات، والبحرين، وأستراليا، كذلك تم فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية بالصين وإندونيسيا وفيتنام وتايوان، فضلا عن دول الاتحاد الأوروبي.?


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