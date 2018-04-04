حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

04 أبريل 2018 - 06:37 م

نفذت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اليوم، الأربعاء، حملة أمنية مكبرة على مدينة شبرا الخيمة لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتي صورها.

وقاد الحملة اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، بمشاركة اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، والرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وشملت الحملة مناطق دائرتي قسم أول وثانٍ شبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 300 حكم جنائى، وضبط 8 أحكام مؤبد، وضبط 500 محكوم عليه، تم التحفظ على المتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



