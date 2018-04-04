خشية الفضيحة.. تتخلص من وليدها بعد حملها سفاحًا

04 أبريل 2018 - 06:37 م

أقدمت ربة منزل على التخلص من وليدها بعد أن علمت أنها حملت سفاحًا؛ خشية أن يفتضح أمرها بين الناس، وقامت بإلقائه بترعة الإبراهيمية أمام مركز مغاغة بعد أن سرقته من إحدى حضانات لمستشفى عقب وضعه بعدة أيام.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية بالعثور على جثة لرضيع ملقاة بترعة الإبراهيمية.

وتبين من تحريات البحث الجنائي قيام سيدة تدعي "م، ا" مقيمة بمركز مغاغة بإلقاء طفلها الرضيع حيًا بترعة الإبراهيمية للتخلص منه بعدما حملت سفاحًا.

وبمواجهتها أقرت بالتحريات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.