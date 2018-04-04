مستشار وزير التعليم العالي يدعو لإنشاء مدينة لذوي الإعاقة

قام الدكتور إبراهيم راجح مستشار وزير التعليم العالي الأسبق، والكابتن محمد بهاء مدير نادى دلمون الرياضى ببنها بتكريم أكثر من 80 أمًّا وطفلًا من ذوى الإعاقة و12 مدربًا من المهتمين بمجال قضايا ذوى الإعاقة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة داون.

ودعا الدكتور إبراهيم راجح، مستشار وزير التعليم العالي الأسبق، فى كلمته بالاحتفالية التى أقيمت بحضور الدكتور أحمد حافظ، مدير أكاديمية حافظ لتأهيل ذوى الإعاقة، والكابتن إبراهيم عبد الله مدير النشاط الرياضي بجامعة بنها، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والمهتمين بمجال قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة إلى تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ باعتبار عام 2018 عاما لذوى الإعاقة، وتبنى قضايا تلك الفئة ورفع معاناتهم وتوفير احتياجاتهم ودمجهم فى المجتمع التعليمى لمرحلة ما قبل التعليم الجامعي.

وأكد "راجح"، أهمية إنشاء مدينة متكاملة لذوى الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والذهنية وغيرها وإنشاء برامج للدراسات العليا بكلية الطب يشمل علاج وتشخيص ذوى الإعاقة.