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مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

قبلي وبحري

الحملة
الحملة

علي إسماعيل

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مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

قام اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، بشن حملة أمنية مكبرة اليوم، الأربعاء، لضبط الخارجين عن القانون بمدينة شبرا الخيمة شارك فيها العميد محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعميد محمد يوسف، مفتش فرع الأمن العام بالقليوبية.

وأسفرت الحملة، عن ضبط عدد كبير من الخارجين عن القانون في مختلف الجرائم الجنائية والمرور المرافق وذلك لعودة الانضباط للشارع القليوبي.

وأكد مدير الأمن، حسن معاملة المواطنين واستهداف العناصر الخطرة وذوي المعلومات الجنائية المسجلة وتحقيق السيولة المرورية التامة ورفع جميع الإشغالات التي تعوق سير المواطنين وحث المشاة على السير على الأرصفة إعلاء لسيادة القانون.


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