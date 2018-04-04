«جلال» يستقر على إعادة «علاء» لدفاع الزمالك

04 أبريل 2018 - 07:03 م

استقر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إعادة محمود علاء مدافع الفريق للتشكيلة الأساسية خلال مباراة مصر المقاصة المقرر لها يوم الأحد المقبل، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ28 لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب محمود علاء عن تشكيلة الزمالك فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة التى انتهت بفوز الدراويش بنتيجة 1/3 ليتضاءل فرص المنافسة على وصافة الدورى وحجز التذكرة الثانية المؤهلة لدورى أبطال أفريقيا.

وينوى جهاز الزمالك إعادة محمود علاء للتشكيل الأساسى فى لقاء المقاصة على حساب لاعب من الثنائى محمود حمدى الونش و محمد عبد الغنى.