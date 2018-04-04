البرلمان يحدد موعد انتخابات المحليات

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انتخابات

المحليات

أعلن صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب اليوم، الأربعاء، أن مصر ستجري أول انتخابات محليات منذ قرابة 10 سنوات في النصف الأول من عام 2019.

وقال "حسب الله" في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية (أ ش أ)، إن "البرلمان سيقر مشروع قانون للإدارة المحلية لإجراء الانتخابات في النصف الأول من عام 2019".

وتابع المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب: "مجلس النواب حريص على إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي".

وعقب ثورة يناير 2011، حلت مصر المجالس المحلية في يونيو من العام نفسه، ومنذ ذلك لم تجر انتخابات محلية في البلاد، لأسباب بينها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وانتظار إقرار قانون للانتخابات المحلية لم يصدر بعد.

وكانت آخر انتخابات محلية شهدتها البلاد عام 2008 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان المسؤولون الحكوميون المحليون يعملون وحدهم على إدارة شؤون المحليات دون أي رقابة من مجالس محلية منتخبة.

وسبق أن حددت القاهرة موعدًا لانتخابات المحليات في عام 2017، غير أن القانون لم يصدر لأسباب عديدة متعلقة بكثرة إصدار تشريعات أخرى.

وفي مصر تكتسب انتخابات المحليات أهمية خاصة، حيث يقع في نطاق اختصاصها تنظيم الشوارع والنظافة والمياه والكهرباء والصرف الصحي في جميع المحافظات.



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