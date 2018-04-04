«نافعة»: أخشى على مصر من هذا السيناريو

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أدان الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الإجراءات الأخيرة ضد موقع "مصر العربية"، بعد إغلاقه والقبض على رئيس تحريره، عادل صبري، فضلاً عن تعطيل الموقع الإلكتروني لصحيفة "المصري اليوم" لما له من تاريخ وقيمة صحفية كبيرة.

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "السلطة مارست طوال الأربع سنوات الماضية سياسة الرأي الواحد، والصوت الواحد في الفضاء الإعلامي وهو الأمر الذي أثبت خطأه بدليل تجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه لإجراء حوار تلفزيوني مع شخصية ليست إعلامية من الأساس، هي المخرجة ساندرا نشأت".

وقال إنه يتوقع الأسوأ خلال الفترة القادمة على مستوي الحقوق والحريات العامة، "خاصة في ظل المطالبات بتعديل الدستور، وبالتالي السماح بالبقاء في السلطة لفترة أطول، الأمر الذي يخشى من أن يترتب عليه خروج الأمور عن نطاق السيطرة إلى حالة من الفوضى، نتيجة التضييق وفرض مزيد من الخناق".

وأعرب نافعة عن أمله بأن تتعقل السلطة في إجراءاتها خلال الفترة المقبلة، من أجل تفادي الانزلاق إلى "سيناريو الفوضى، عبر الإفراج عن كافة المعتقلين والسياسيين غير المدانين في أعمال إرهابية.

في المقابل، دعا المعارضة إلى أن "تتوحد لمنع تغول النظام السياسي على كافة السلطات".


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