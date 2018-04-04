19 لاعبًا في قائمة الأسيوطي لمواجهة دجلة

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أعلن على ماهر، المدير الفني لفريق الأسيوطي، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة وادى دجلة، غدًا الخميس، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.

واختار الجهاز الفنى للأسيوطى 19 لاعبا وهم؛ «أحمد دعدور وشريف مدحت وعصام ثروت حراس مرمى، أحمد سعيد أوكا ونبيل دونجا وإسلام صيام ومهند لاشين وإسحق موليم ومحمد رزق وشهاب الدين أحمد وأحمد جمال وسليم عبدالخالق وعمر سافيولا ونيو جيفت وشريف دابو وعمر كمال وأحمد عفيفى وشلونجو».

ويغيب عن صفوف الأسيوطى فى لقاء الغد، محمود خالد شيكا للإصابة فى الحوض ومحمد خليفة وعفروتو ومحمد أبو الجود لأسباب فنية.


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