«مالية الزمالك» تعلن صرف مرتبات شهر مارس

04 أبريل 2018 - 07:34 م

أعلنت اللجنة المالية بنادي الزمالك برئاسة إسماعيل الفار، صرف مرتبات شهر مارس لجميع الأجهزة الفنية والإدارية والعاملين بالقلعة البيضاء، غدًا الخميس، في تمام العاشرة صباحًا، بمقر خزينة النادي.

ونشبت أزمة مؤخرا بين وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بسبب وجود لجنة مالية لإدارة نادي الزمالك.

وكان الزمالك خسر من الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليبتعد عن مركز الوصيف ويخيب آمال جماهيره.