"نعمل إيه لو سمعنا من أولادنا ألفاظ مش محترمة"؟

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تربية الأبناء

خالد الشرقاوي

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تربية الأبناء

التعامل مع الأبناء

الألفاظ البذيئة

نشر الدكتور عمرو عز الدين، الخبير في مجال التربية والأسرة، مجموعة من النصائح للوالدين في حالة سماع ألفاظ بذيئة من أبنائهم.

وقال "عز الدين"، إنه يجب على الوالدين عند معالجة المشكلة أن يبحثا أولًا عن مصدر تلك الكلمات، وكيفية وصولها إلى أبنائهم.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن سبب ظهور تلك الألفاظ البذيئة على لسان الأبناء من الممكن أن تكون عن طريق التقليد، أو أن الطفل يريد أن يثبت نفسه، أو لجذب الانتباه.

وقدّم "عز الدين"، مجموعة من النصائح للتعامل مع تلك الحالات أبرزها:

1-  عدم ضرب الابن

2-  عدم استخدام الحدة والعنف

3-  تعليم الابن ألفاظًا بديلة

4-  هدوء الأعصاب

5-  التدريج

6-  تشجيع الابن عند استبدال الألفاظ البذيئة بالكلمات المستحسنة

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