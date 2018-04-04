18 ميزة لـ«مبارك» أبرزها الخامسة

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عدد كريم حسين أدمن صفحة "أسف ياريس"، 18 ميزة اتسم بها الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي حكم مصر في الفترة من 1981 إلى 2011.

وقال حسين في تغريدة أعاد نشرها، إن أهم ما يميز عصر مبارك أنه لم يفرط في إي جزء من وطنه بالإضافة إلى انه كان يهتم بالمواطن الفقير وأن سعر الدولار كان في عهده 5 جنيهات فقط.

وأضاف: كان محافظ علي لقمة الغلبان لمدة 30 سنة، كان محافظ علي أمن و أمان البلد لمدة 30 سنة، ومفرطش في شبر من أرضه طول ال30 سنة، كان كبير العرب مكنش كبير مصر بس، استحمل الدعم وأعباءه علشان الفقير يأكل عكس دلوقتي، كان جرام الدهب في عهده بسعر كيلو اللحمة دلوقتي، كان سعر كيلو الفاكهة في عهده بأقل من سعر الخضار دلوقتي".

وتابع: "كان الدولار بـ 5 جنيه في عهده مش 18.50 زى دلوقتي، بني مصر كلها من جديد وملمش جنيه باسم مصر، مطلعش مر عيط وقال أجبلكم منين كان دايما بيتصرف، حافظ علي شكل وهيبة مصر مع جميع دول العالم، كانت العشرة جنيه في عهده بقيمة 200 جنية دلوقتي".

وأوضح أن "مبارك استطاع أن يجعل من مصر بلدًا سياحية في عهده، "كان المصرين كلهم واحد في عهده قبل ما نتفرق وكل واحد يمشي دلوقتي في سكة لوحده، كانت جملة الإخوة المواطنون بتاعته كفيله أنها تحسسك بالأمان في عهده، الراجل ده رجع تاني مصر بلد سياحية بعد ما كانت في عيون العالم دولة إرهابية، الراجل ده حط أيده مع الشيطان واخد أرضه وعمره ما باع ولا في مرة خان".

وتابع: "الراجل ده بقالنا 6 سنين بندفع وهندفه تمن اللي عملناه فيه وقت ما كان الكل بيشتمه وهو  بيقولهم ويحز في نفسي ما ألاقيه اليوم من بعض بني وطني، الراجل ده شتمناه وسجناه وبهدلناه وحطينها في نهاية عمره علي كرسي متحرك في قفص ازاز ويوم ما طلع ورد قال بلادي و إن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا عليا كرام، الراجل ده اسمه محمد حسني السيد مبارك".

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