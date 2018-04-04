» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر سيتي

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محمد صلاح

ليفربول

صلاح

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، بعد قليل على ملعب «آنفيلد» في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في التشكيل الأساسي للفريق.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: أندري روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - أليكساندر أرنولد

خط الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - أليكس تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ساديو ماني


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