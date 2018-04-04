تجديد حبس 8 من "ألتراس الأهلي"

04 أبريل 2018 - 07:56 م

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 8 متهمين بـ"ألتراس أهلاوي"، 15 يومًا على خلفية التحقيقات في أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة الثلاثاء الماضى.

والمتهمون المحبوسون هم كل من: أحمد إدريس، وأحمد خالد، ومحمود مصطفى (تيكا)، ومحمد سعد، ويحيى إمام، وأحمد إبراهيم، وأحمد محمد محمود (زهرة)، وسامح زيدان (كيمو).

ووجهت النيابة إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسي المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الأولتراس بالدخول إلى الإستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابونى فى الدور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.



