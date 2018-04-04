  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:19 م
بحث متقدم
جنازة أحمد خالد

الشباب قاطع الانتخابات وحضر عزاء «أحمد خالد توفيق»

تكدس بأسواق العريش

شكاوى من سيناء: الغذاء شحيح.. والحياة متوقفة تمامًا

قناة الشرق

المفصولون من قناة «الشرق» يبدأون اعتصامًا مفتوحًا

ليفربول ومانشستر سيتي

بث مباشر.. مباراة ليفربول«صلاح» ومانشستر سيتي

ملاعب تغتال الأراضي الزراعية

الملاعب والكافيهات تغتال الأراضي الزراعية

أعضاء الحركة المدنية

4 مطالب لـ «الحركة المدنية» من «السيسي»

الدولار والجنيه

لهذا السبب.. الدولار يهبط لأدنى مستوياته بنهاية العام

مشروع المليون ونصف فدان (أرشيفية)

مستثمرو «المليون ونصف فدان»: أنقذينا يا حكومة

مبارك

18 ميزة لـ«مبارك» أبرزها الخامسة

لوجو" المصري اليوم"

إقالة رئيس تحرير «المصري اليوم» خلال ساعات

تجديد حبس 8 من "ألتراس الأهلي"

قضايا وحوادث

إخلاء سيبل الترس الأهلي
ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

صبري رحيل مهدد بالرحيل عن الأهلي

#

ناصف: لن أعلن ما أخبرني به عبدالله السعيد احترامًا لنفسي

#

حبس 8 من "الألتراس" بتهمة "الشغب" بمباراة الأهلي ومونانا

#

حبس 4 من ألتراس أهلاوي 15 يومًا

حبس

الاهلى

النيابة

الالترس

أمن الدولة

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 8 متهمين بـ"ألتراس أهلاوي"، 15 يومًا على خلفية التحقيقات في أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة الثلاثاء الماضى.

والمتهمون المحبوسون هم كل من: أحمد إدريس، وأحمد خالد، ومحمود مصطفى (تيكا)، ومحمد سعد، ويحيى إمام، وأحمد إبراهيم، وأحمد محمد محمود (زهرة)، وسامح زيدان (كيمو).

ووجهت النيابة إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذى يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسي المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الأولتراس بالدخول إلى الإستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابونى فى الدور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. ليفربول يضرب السيتي بثلاثية
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وروما
» ديربي الغضب.. ميلان يتعادل سلبيًا مع الإنتر
» قطر: تلقينا دعوة رسمية لحضور القمة العربية بالسعودية
» خبير اقتصادي يكذب «البنك المركزي»
» مساعد وزير الدفاع: هذا ما أحدثه «الربيع العربي»
» بالفيديو.. «صلاح» يتقدم لليفربول أمام السيتي
» طرح جديد للوحدات السكنية «دار مصر» الأسبوع المقبل
» «صلاح» مطلوب في برشلونة بفرمان من «ميسي»
» 18 أبريل.. أول عرض سينمائي في السعودية
» الصين تفرض 50 مليار دولار على بضائع أمريكية

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:19 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان