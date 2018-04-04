إحالة أوراق مقاول إلى المفتي لاغتصابه نجلته

04 أبريل 2018 - 07:59 م

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة أوراق مقاول إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى في إعدامه، بعد اتهامه بالاعتداء على نجلته وحملها سفاحًا منه بأوسيم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا وسامح منير.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم "صابر.ع.ع"، 50 سنة، مقاول، إلى محكمة الجنايات، لقيامه بهتك عرض المجنى عليها "داليا.ص.ع" بغير رضاها، والتى لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، حال كونه من أصولها والمتولين تربيتها "والدها"، واغتصابها.

وجاء فى أقوال المجنى عليها أمام النيابة، بقيام والدها بديمومة التعدى عليها جنسيًا، وتهديدها بعدم إخبار والدتها، حتى حملت منه سفاحًا.

بينما جاء فى أقوال " نادية.ف" 46 سنة، ربة منزل " والدة المجنى عليها"، بأنها ولما تيقنت من كون نجلتها، حبلى، فواجهتها فقررت لها بقيام والدها بالتعدى عليها جنسيًا، والحمل منه سفاحًا.

فيما توصلت تحريات معاون مباحث مركز شرطة أوسيم إلى صحة الواقعة وقيام المتهم بالاعتداء على المجنى عليها جنسيًا ومعاشرتها معاشرة الأزواج حتى حملت منه سفاحًا ووضعت مولودها.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعى والخاص بالمجنى عليها، إنه بفحصها موضعيًا من قبل تبين أن غشاء بكارتها به تمزق تام، ووجد أن البصمة الوراثية للطفل كشفت أن الطفل هو ابن المتهم من المجنى عليها.



