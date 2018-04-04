  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:19 م
بحث متقدم
جنازة أحمد خالد

الشباب قاطع الانتخابات وحضر عزاء «أحمد خالد توفيق»

تكدس بأسواق العريش

شكاوى من سيناء: الغذاء شحيح.. والحياة متوقفة تمامًا

قناة الشرق

المفصولون من قناة «الشرق» يبدأون اعتصامًا مفتوحًا

ليفربول ومانشستر سيتي

بث مباشر.. مباراة ليفربول«صلاح» ومانشستر سيتي

ملاعب تغتال الأراضي الزراعية

الملاعب والكافيهات تغتال الأراضي الزراعية

أعضاء الحركة المدنية

4 مطالب لـ «الحركة المدنية» من «السيسي»

الدولار والجنيه

لهذا السبب.. الدولار يهبط لأدنى مستوياته بنهاية العام

مشروع المليون ونصف فدان (أرشيفية)

مستثمرو «المليون ونصف فدان»: أنقذينا يا حكومة

مبارك

18 ميزة لـ«مبارك» أبرزها الخامسة

لوجو" المصري اليوم"

إقالة رئيس تحرير «المصري اليوم» خلال ساعات

مصرع وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص داخل نفق الموت ببني سويف

آخر الأخبار

لجنة فنية لمعاينة نفق الموت
أرشيفية

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

إصابة ضابطي شرطة فى انقلاب سيارة داخل نفق الموت

#

مصرع شاب في انقلاب "توك توك" ببني سويف

#

إصابة 4 في انقلاب سيارة داخل نفق ببنى سويف

#

مصرع وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص ببنى سويف

انقلاب

امن بنى سويف

ميكروباص

نفق الموت

الصحراوي الشرقي

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب خمسة آخرون في حادث انقلاب ميكروباص داخل نفق سنور المعروف إعلاميًا بنفق الموت على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى، وهرعت سبع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين الخمسة إلى مستشفى بنى سويف العام؛ لتلقى العلاج اللازم ونقل جثتين إلى مشرحة المستشفى، حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. ليفربول يضرب السيتي بثلاثية
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وروما
» ديربي الغضب.. ميلان يتعادل سلبيًا مع الإنتر
» قطر: تلقينا دعوة رسمية لحضور القمة العربية بالسعودية
» خبير اقتصادي يكذب «البنك المركزي»
» مساعد وزير الدفاع: هذا ما أحدثه «الربيع العربي»
» بالفيديو.. «صلاح» يتقدم لليفربول أمام السيتي
» طرح جديد للوحدات السكنية «دار مصر» الأسبوع المقبل
» «صلاح» مطلوب في برشلونة بفرمان من «ميسي»
» 18 أبريل.. أول عرض سينمائي في السعودية
» الصين تفرض 50 مليار دولار على بضائع أمريكية

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:19 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان