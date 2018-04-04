  • الأربعاء 04 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:18 م
بحث متقدم
جنازة أحمد خالد

الشباب قاطع الانتخابات وحضر عزاء «أحمد خالد توفيق»

تكدس بأسواق العريش

شكاوى من سيناء: الغذاء شحيح.. والحياة متوقفة تمامًا

قناة الشرق

المفصولون من قناة «الشرق» يبدأون اعتصامًا مفتوحًا

ليفربول ومانشستر سيتي

بث مباشر.. مباراة ليفربول«صلاح» ومانشستر سيتي

ملاعب تغتال الأراضي الزراعية

الملاعب والكافيهات تغتال الأراضي الزراعية

أعضاء الحركة المدنية

4 مطالب لـ «الحركة المدنية» من «السيسي»

الدولار والجنيه

لهذا السبب.. الدولار يهبط لأدنى مستوياته بنهاية العام

مشروع المليون ونصف فدان (أرشيفية)

مستثمرو «المليون ونصف فدان»: أنقذينا يا حكومة

مبارك

18 ميزة لـ«مبارك» أبرزها الخامسة

لوجو" المصري اليوم"

إقالة رئيس تحرير «المصري اليوم» خلال ساعات

الملاعب والكافيهات تغتال الأراضي الزراعية

قبلي وبحري

ملاعب تغتال الأراضي الزراعية
ملاعب تغتال الأراضي الزراعية

المصريون

أخبار متعلقة
#

شهريا.. 24 ألف جنيه دخل الفدان عقب تحويله إلى ملعب كرة

#

البحيرة.. شركات تجارية تقف وراء الملاعب العشوائية

#

إحالة جهاز حماية الأراضي في جمعية "إدكو" للنيابة الإدارية

#

مبيدات إسرائيلية مجهولة تتلف محاصيل غزة

ملاعب

أراضي

تعديات

تبوير

كافيهات

ماراثون بالمنيا لإنشاء الملاعب.. ومزارعو البحيرة والشرقية: ترفيه شهر ولا زراعة سنة.. والشعار الجديد "الكرة أحسن من القطن"

كانت مصر مطمعًا للمستعمرين منذ القدم، لما تحتويه من كنوز وكذلك لمنتجاتها الزراعية، حيث كانت تعتمد عليها روما فى ثلث ما تحتاجه إمبراطوريتها من القمح.

مضت الأيام والسنون، ولم يكترث الفلاح المصرى بما يمتلكه من كنوز زراعية، هاربًا بسبب قلة المياه وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات من قبل كل الحكومات، والتى لم يسمع منها إلا تصريحات وردية لا تتساوى مع ما يقوم به من كد وتعب.

انهار الفلاح أمام العقبات الكئود، التى أطاحت بحلمه عند جنى المحصول، الذى لا يصل إلى تغطية التكلفة السنوية، حيث اتجه معظم الفلاحين إلى تبوير الأراضى الزراعية، وإنشاء ملاعب لكرة القدم، ليتفاجأوا بأن الربح الشهرى للفدان يعادل زراعة سنة، فانتشر تحويل الأراضى إلى ملاعب كانتشار النار فى الهشيم، للهروب من عنت ومشقة الزراعة، والانبهار بالربح السريع، الذى اغتال الأراضى الزراعية، وحوّلها إلى صحراء جرداء.

البحيرة.. شركات تجارية تقف وراء الملاعب العشوائية

شهريا.. 24 ألف جنيه دخل الفدان عقب تحويله إلى ملعب كرة

الفيوم.. المقاهى والورش أنهت شعار"الأرض زى العرض"

140ملعبًا تغتال عشرات الأفدنة بالمنيا

قاعات الأفراح وتشوين الرمال تدمر 2000 فدان بسوهاج


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

في وداع صحيفة الحياة اللندنية .. تاريخ وذكريات

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

السنوات الأربع القادمة

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. ليفربول يضرب السيتي بثلاثية
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وروما
» ديربي الغضب.. ميلان يتعادل سلبيًا مع الإنتر
» قطر: تلقينا دعوة رسمية لحضور القمة العربية بالسعودية
» خبير اقتصادي يكذب «البنك المركزي»
» مساعد وزير الدفاع: هذا ما أحدثه «الربيع العربي»
» بالفيديو.. «صلاح» يتقدم لليفربول أمام السيتي
» طرح جديد للوحدات السكنية «دار مصر» الأسبوع المقبل
» «صلاح» مطلوب في برشلونة بفرمان من «ميسي»
» 18 أبريل.. أول عرض سينمائي في السعودية
» الصين تفرض 50 مليار دولار على بضائع أمريكية

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:19 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان