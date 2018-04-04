» طرح جديد للوحدات السكنية «دار مصر» الأسبوع المقبل

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الاسكان

الوحدات السكنية

دار مصر

أعلن هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن موعد الطرح المقبل للوحدات السكنية "دار مصر"، مؤكدا تجهيز أكثر من طرح سواء بإسكان "دار مصر" أو بالمحافظات المختلفة، وقال إن الأسبوع المقبل سيبدأ أول طرح لأراضي بالقرعة ودار مصر، على أن تتابع بعدها الطروحات.

وقال يونس، خلال فقرة "اسأل مسؤول" على قناة "إكسترا نيوز"، "إن محافظة المنوفية بها إسكان شباب بكل المراكز قويسنا والباجور ومنوف، مشددا على ضرورة عدم المقارنة بين عدد الوحدات، الذي ينفذ في المدن القديمة ونظيره بالمدن الجديدة، بسبب عدم توافر الأراضي لبناء الخدمات للمواطنين".


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