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قطر: تلقينا دعوة رسمية لحضور القمة العربية بالسعودية

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المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر
المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر

خالد الشرقاوي

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قطر

السعودية

القمة العربية

المقاطعة

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، عن تلقي بلادها دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية، المقرر عقدها منتصف أبريل الجاري، في السعودية.

وقالت لولوة الخاطر، في تصريحات صحيفة: "تلقت دولة قطر الدعوة للمشاركة في القمة العربية، وستشارك، ولكن لم نحدد بعد مستوى المشاركة".

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية: "في موضوع سورية، قطر ما زالت ترى أن الحل السياسي المبني على "جنيف 1" هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية ولعودتها للجامعة العربية".

وشاركت قطر في الاجتماع التحضيري للقمة العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر مارس الماضي، حيث مثلها في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، بحسب "العربي الجديد".

وكانت السعودية أعلنت استضافة القمة العربية المقبلة، بعد اعتذار الإمارات، وجرت العادة أن تعقد القمة في مارس من كل عام.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 يونيو العام الماضي، بسبب اتهامها بـ"تمويل ودعم الإرهاب"، الأمر الذي نفته الدوحة وطالبت بالحوار لحل المسائل الخلافية.



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